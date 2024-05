Letošní topná sezona v Česku byla nejkratší a nejteplejší za posledních 60 let. Tuzemské teplárny během ní zaznamenaly nejnižší dodávky tepla, proti průměru až o desetinu nižší. Hlavní příčinou bylo podle nich mimořádně teplé počasí během sezony. „Průměrná denní teplota od září 2023 do konce dubna 2024 byla o 1,6 stupně vyšší než ve srovnatelném období let 2022 až 2023. Tomu odpovídá i průměrný meziroční pokles dodávek tepla mezi sedmi až devíti procenty,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Upozornil na to, že podle předpovědi bude letošní květen teplejší než loňský a rozdíl teplot celého topného období bude nejspíše kolem dvou stupňů. Sdružení proto počítá s celkovým meziročním poklesem dodávek tepla pro vytápění zhruba o desetinu.

„Všechny úspory jdou tentokrát na vrub teplého počasí. Podle našeho průzkumu v teplárnách se dá říci, že si lidé zvykli na snížení teploty v bytech, ale potenciál dalších úspor snížením teploty v domech už se patrně vyčerpal,“ podotkl Hájek.

V končícím topném období podle statistik sdružení poprvé klesl počet topných dnů těsně pod hranici 200, podmínky pro vytápění byly celorepublikově splněny ve 199 dnech. Od roku 2010 se topilo nejméně v zimě 2017/2018, a to 214 dnů. Nejdéle se naopak topilo v zimě 2019/2020, 255 dnů.

S teplým počasím souvisí i nižší spotřeba zemního plynu v Česku. Energetický regulační úřad včera informoval, že v letošním prvním čtvrtletí odběratelé spotřebovali 2,42 miliardy metrů krychlových plynu, což bylo meziročně o 4,3 procenta méně.