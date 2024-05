Peníze Čechům, ne Ukrajině, hlásá SPD Tomia Okamury na svých billboardech. „Premiér Fiala na naši zemi kašle,“ prohlásil zase šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Předseda ODS Petr Fiala si podle něj „o to víc hraje na premiéra Ukrajiny“. Čísla ale ukazují, že v důsledku války na Ukrajině do Česka přišlo víc peněz, než kolik česká vláda utratila za pomoc válčící zemi nebo za podporu Ukrajinců, kteří před konfliktem do Česka uprchli.

Na samotném pobytu ukrajinských uprchlíků v Česku už teď státní rozpočet vydělává, potvrzují data ministerstva práce a sociálních věcí. Velká část občanů Ukrajiny pracuje, takže odvádějí sociální a zdravotní pojištění. Je zřejmé, že během příštích měsíců „vyrovnají“ náklady, které s nimi stát měl v prvním období po jejich příchodu. Poté bude jejich pobyt pro stát v souhrnu ziskový.

