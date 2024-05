Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zrušila demonstraci, kterou svolala na úterý 21. května na pražské Malostranské náměstí proti záměrům vlády v zákoníku práce a důchodech. Odborová centrála dnes ČTK sdělila, že tím chtějí přispět ke zklidnění situace po středečním pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica a s ohledem na rozjitřenou situaci i v České republice. Současně odboráři vyzvali premiéra Petra Fialu (ODS) k jednání o tématech, která se měla na protestní akci řešit.

Odbory uvedly, že demonstraci zrušily po konzultacích se slovenskými kolegy. Zdůraznily, že vždy preferovaly nalézání konsenzu a sociální dialog. „Proto žádáme premiéra České republiky o jednání s předsedy a předsedkyněmi odborových svazů ČMKOS, abychom témata, která měla být předmětem demonstrace, mohli projednat a zároveň ukázat společnosti, že takový přístup je nejen možný, ale i efektivnější než eskalace napětí,“ uvedli dnes představitelé konfederace.

Odboráři se chtěli na demonstraci vymezit například proti propuštění bez udání důvodu či prodlužování věku odchodu do důchodu. Důvody pro svolání demonstrace podle ČMKOS trvají, proto doufají, že k jednání s premiérem zasednou co nejdříve.

Fiala na síti X zrušení demonstrace uvítal. „Oceňuji, že odbory zrušily ohlášený protest a chtějí tím přispět ke zklidnění společnosti. Je to nyní správný krok a věřím, že bude znamenat i návrat k jednacímu stolu,“ uvedl. Také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) napsal, že rozhodnutí odborů oceňuje a že vždy dává přednost jednání.

Minulý týden odboráři předčasně opustili zasedání tripartity. Vadilo jim Fialovo vyjádření na adresu odborů poté, co předáci požadovali omluvu za dřívější výroky člena výkonné rady ODS Pavla Drobila, že odbory nejsou partner, ale nepřítel. „Nás to nijak netěší, ale způsob, forma, obsah sdělení, které pan premiér použil, nepovažujeme za slova premiéra, ale dotčeného politika, který neunesl naši kritiku a požadavek na to, aby se od slov dřívějšího ministra distancoval,“ vysvětlil odchod z jednání šéf ČMKOS Josef Středula. Premiér tehdy řekl, že zástupci odborů tím ukázali, jak si představují sociální dialog. Jurečka označil jednání odborářů za dětinské a nepochopitelné.

Možnost propuštění bez udání důvodu v rozumné lhůtě s odstupným podle odpracovaných let navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV). Jurečka několikrát zopakoval, že v připravované vládní novele pracovního kodexu ustanovení o výpovědi bez udání důvodu nebude. Do kodexu ho chtějí při projednávání ve sněmovně přidat poslanci ODS.

Možnost propuštění ze zaměstnání bez udání důvodů je podle odborových svazů opatřením, které nikomu nepomůže, ale naopak může mnohé poškodit. „Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci,“ uvedl už dříve ČMKOS.

Za nepřijatelné odbory považují také to, aby se věk odchodu do důchodu neustále zvyšoval. Důchodová novela počítá s navyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižováním výpočtu nových důchodů, minimální penzí ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Na konci dubna návrh schválila vláda a normu k projednání dostane sněmovna. Podle plánu by změny měly začít postupně platit od příštího roku. Jurečka dříve uvedl, že současným starobním důchodcům penze dál porostou a zůstane jim výchovné.