Počet hackerských útoků prudce roste. Jejich terčem ale nejsou jen velké firmy a instituce, podveden může být každý, kdo vlastní chytrý mobilní telefon. „Je to brána do vašeho soukromí, data z něj kopírují váš denní rytmus, tedy to, kolik utrácíte peněz, co nakupujete, kam chodíte nebo s kým se setkáváte. A jsou kriminálníci, kteří se k nim snaží dostat,“ říká ředitel korporátní bezpečnosti společnosti T-Mobile Jakub Ludvík.

Podle statistik vzrostl loni počet útoků na klienty českých bank na více než čtyřnásobek. Průměrná škoda činila 161 500 korun na každého podvedeného. Ludvík spolu se Zdeňkem Grmelou, ředitelem pro oblast kyberbezpečnosti divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile, v rozhovoru pro HN popisují, na co by si lidé měli dát pozor, aby se obětí podvodu nestali.

Obezřetné by měly být také firmy, protože škody po hackerském útoku se v jejich případě pohybují v řádu desítek i stovek milionů korun. „Jejich ochota investovat do kybernetické ochrany je přitom stále poměrně nízká. Dokud se nestanou terčem útoku, rizika mnohdy tak trochu ignorují,“ míní Grmela.