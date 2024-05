Před obecní úřad v Praze Řeporyjích v noci na úterý někdo vysypal hnůj. Policie se případem zabývá pro podezření z přestupku a zjišťuje, kdo za tím stojí. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Podle fotografií a informací serveru iDnes.cz hnůj přivezli před úřad aktivisté podporující zemědělské protesty a do hnoje umístili ceduli se snímkem řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS) a nápisem „Máme spolu nevyřízené účty“. K akci se na internetu přihlásila skupina My zemědělci. Novotný ČTK řekl, že přestupky jsou záležitostí policie a hnůj byl již dopoledne uklizen.

Část občanských demokratů požaduje kvůli dřívějším kontroverzním vyjádřením Novotného jeho odchod ze strany. V úterý vpodvečer o tom podle informací serveru Echo24.cz bude jednat její předsednictvo. Pravomoc k vyloučení má mimo jiné výkonná rada, která má zasedat v červnu, uvedl server.

„Někdo vysypal na komunikaci několik kubíků hnoje. Zabýváme se tím pro podezření ze spáchání přestupku,“ uvedl k případu v Řeporyjích policejní mluvčí. Doplnil, že zatím nebylo kvalifikováno, o jaký přestupek by šlo.

Podle Novotného je věc jako případný přestupek záležitostí policie a před polednem, když šel do práce, podle něj bylo před úřadem uklizeno. „Zarazilo mě, že to bylo velmi blízko železničního přejezdu,“ řekl dále.

Skupina My zemědělci na webu odůvodnila svůj počin tím, že chtěla „razatním způsobem“ upozornit na to, že ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ani vláda neřeší problémy českého zemědělství. „Především chceme upozornit na problematiku tzv. Zeleného údělu, která se promítá i do dalších průmyslových oborů, nejen do zemědělství. Vládní kroky situaci v zemědělství zhoršují, místo aby ji zlepšovaly,“ uvedla.

Aktivisté na ceduli před řeporyjským úřadem podle iDnes.cz připomněli i nedávné Novotného výroky týkající se protestujících zemědělců. „Řeporyjský starosta Pavel Novotný je členem ODS a jeho výroky na adresu zemědělců (a nejen zemědělců) byly natolik přes čáru, že jsme si je odmítli nechat líbit,“ uvedli k tomu aktivisté na webu.

Současně připomněli datum dalších zemědělských protestů, které zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších organizací ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku minulý týden avizovali na 22. května do Prahy. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by to měly být masivní protesty a nemusí být poslední. Vláda podle něj tíživou situaci v sektoru neřeší, a spíš ji některými kroky i zhoršuje.

Česko, stejně jako další evropské státy, zažívá letos protesty zemědělců opakovaně. V Česku byly naposledy 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo přes 1600 zemědělských strojů. V Praze demonstrovali zemědělci 7. března, podle mluvčí Agrární komory se této akce zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů. Na protest proti politice EU vyjely traktory na silnice 22. února, zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.