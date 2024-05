Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 3,7 procenta, v březnu byla o 0,2 procentního bodu vyšší. Pokles způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací. Úřady práce evidovaly ke konci dubna 280 078 uchazečů o práci, meziměsíčně o 8545 méně. Volných pracovních míst je dál méně než zájemců o práci, oproti předchozímu měsíci jich ještě ubylo, a to o 614 na 268 046. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Loni v dubnu činila nezaměstnanost 3,6 procenta, bez práce bylo tehdy 261 683 lidí a volných pozic 284 530. Nezaměstnanost v České republice je podle Úřadu práce druhá nejnižší v Evropské unii.

Nezaměstnanost proti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Nejvyšší nezaměstnanost byla v dubnu v Ústeckém kraji – 5,9 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost měly shodně Praha a Kraj Vysočina, v nichž dosáhla 2,8 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,1 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných evidoval okres Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Dubnová míra nezaměstnanosti z velké části klesla díky pokračujícímu nástupu sezonních prací ve stavebnictví, zemědělství či službách a díky opětovným návratům k živnostem, které přes zimu nefungovaly, uvedl Úřad práce. „Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v dubnu o 12 032 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst,“ upozornil.

„Nezaměstnanost klesla ve všech krajích a v drtivé většině okresů naší země. Sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství, ale i službách hrají velkou roli, stejně jako to, že se lidé opět vracejí ke svým živnostem. Počet volných pracovních míst v podstatě stagnuje již čtvrtý měsíc po sobě,“ poznamenal generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Na jedno volné pracovní místo připadal v dubnu v celostátním průměru jeden uchazeč o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,8 uchazeče na jednu pozici. Naopak nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, na jednoho uchazeče tam připadalo pět volných míst.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v dubnu 256 822, což je o 8314 méně než v březnu.