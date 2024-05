Širší vedení TOP 09 ve čtvrtek navrhlo poslance Marka Ženíška do funkce ministra pro vědu, výzkum a inovace. Ministryni Helenu Langšádlovou by mohl nahradit příští týden. TOP 09 o tom informovala v tiskové zprávě. Podle předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové na úterním jednání předsednictva i dnešního výkonného výboru představil jasnou vizi, jak chce ministerskou funkci vykonávat a jak chce pomoci české vědě, aby obstála v mezinárodním srovnání.

Premiér Petr Fiala (ODS) napsal ČTK, že se chce s kandidátem setkat, aby vyslechl jeho priority a také plán, co hodlá udělat pro podporu vědy. Už dříve uvedl, že by se schůzka měla uskutečnit v pátek. Ženíška považuje za zkušeného politika, který bude pro vládu přínosem.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ženíšek v úterý řekl, že by za své priority považoval rozpočet pro vědu a chystaný zákon, který by měl reformovat transfer technologií. Ženíšek byl v letech 2005 až 2009 členem KDU-ČSL. V TOP 09 je od jejích počátků v roce 2009. „Funkci ministra beru jako službu, která bude úspěšná při naplnění tří priorit, které vycházejí z programového prohlášení a reflektují čas, ve kterém se nacházíme – v době jednání o státním rozpočtu na příští rok a jeden a půl roku do parlamentních voleb,“ uvedl Ženíšek po oznámení nominace.

Jeho první prioritou je podle tiskové zprávy navýšení rozpočtu kapitoly pro příští rok. Plánuje také prezentovat výsledky české vědy ve světě, k čemuž hodlá využít své kontakty jako předsedy zahraničního výboru. „Vědecká diplomacie je pro ČR důležitá. Kromě prezentace lokálních úspěchů v zahraničí je ovšem stejně důležité obrátit pozornost na naše vědce, kteří se ve světě dokázali prosadit. Musíme zde jednak představit jejich mezinárodní úspěchy, ale hlavně vytvářet atraktivní podmínky – jak v akademické sféře, tak v prostředí start-upů – které by je povzbudily k návratu do České republiky,“ uvedl.

Třetí prioritou Ženíška je dotažení projektů započatých Langšádlovou, zejména zákona o vědě, vývoji a inovacích a reformy přenesení poznatků z vědy do praxe.

Na post uvolněný po demisi Langšádlové, kterou strana kritizovala za nedostatečnou prezentaci výsledků jejího resortu, měl nastoupit bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. V pátek se kandidatury vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce.