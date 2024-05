Politika by se sportem neměla být spojená, ale v ideálním světě nežijeme, říká bývalý kajakář Vavřinec Hradilek. I když letos ukončil kariéru a na další olympiádu se už nechystá, vyčítá Mezinárodnímu olympijskému výboru, že mohl být aktivnější, pokud jde o agresi na Ukrajině a postoj ke sportovcům z Ruska a Běloruska. Jak by to mělo vypadat? A co všechno Hradilkovi dal život na divoké vodě?