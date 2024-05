Podle čeho budou lidé volit v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu? Odpověď strany vládní koalice rozhodně nepotěší. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich emailů. Odebírejte!

Český plán

O tom, že by EU našla nějakou zemi například v Africe, kam by vozila nelegální migranty zachráněné na moři, se mluví už delší dobu. Teď se ale objevil plán na ještě dalekosáhlejší postup – do této země či zemí by státy unie přemístily také migranty, kteří už jsou v unii a jejich žádost o azyl tam byla zamítnuta. Detaily obsahuje návrh vypracovaný Českem, Dánskem a Rakouskem, o kterém si víc můžete exkluzivně přečíst tady.

