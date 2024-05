Pokud podnikáte jako OSVČ, od loňského roku musíte mít povinně zřízenou datovou schránku. Do té by vám měly chodit zprávy, které se týkají vašeho podnikání. Státu se však nedaří rozlišovat mezi „datovkami“ fyzických osob nepodnikajících a podnikajících. Stává se tak, že do schránky pro OSVČ chodí například i informace k placení daně z nemovitosti, která však s podnikáním nijak nesouvisí. Přijde vám to absurdní? Pak můžete pro zmatky s datovými schránkami hlasovat v anketě Absurdita roku.

Cílem ankety je upozornit na nesmyslné byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašována je tradičně jako součást podnikatelských soutěží Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku. Anticena má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. Loňským vítězem se stala povinnost firem zaplatit DPH při darech na charitu či dobročinné účely.

Předpisy do ankety nominuje veřejnost z řad podnikatelů, oborových asociací, svazů a cechů. O vítězi pak rozhoduje veřejné on-line hlasování. Letos se o titul utká šest absurdit. Kromě zmíněných zmatků s datovými schránkami taky třeba nulová spotřební daň na tiché víno nebo změny v dohodách o provedení práce. Všechny nominované předpisy i s odůvodněním nominace najdete na stránkách Firmaroku.cz.

Sesterská anketa Zlatý paragraf naopak umožňuje ocenit, co má největší potenciál podnikání prospět. Stejně jako v případě Absurdity roku je nominováno celkem šest předpisů, mezi nimi například zrušení kolků nebo novelizace stavební legislativy. Podrobnosti opět najdete na stránkách Firmaroku.cz.

Hlasovat v obou anketách je možné až do 14. května zde. Vyhlášení vítězů pak proběhne v rámci odborného setkání 16. května na Pražském hradě. Odborným garantem je Hospodářská komora ČR.