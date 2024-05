Pokud lidé reagují pozitivně nebo negativně, znamená to, že je ta práce pořád zajímá, říká grafický designér Aleš Najbrt, jehož studio už 29 let stojí za logy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových varech a pracovalo i na letošním 58. ročníku. Je těžké se vyrovnat s kritikou a jak volnou ruku by umělci měli mít? Jaký vkus a estetické cítění mají Češi 35 let po pádu komunismu?