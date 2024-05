Tahle pracovní pozice vám unikla o fous, ale hodili byste se nám jinam – chcete? Takovou větu budou nejspíš slýchat od příštího roku neúspěšní, ale stále kvalitní kandidáti na služební úřednické místo. Začne totiž platit novela zákona o státní službě a ta přináší novinku: zásobník kandidátů, kteří ve výběrovém řízení skončili na druhém a třetím místě.

Úřady budou mít nově možnost takové lidi umístit na volné pracovní místo s podobnou náplní práce. Ušetří jim to čas a náklady na pořádání nových výběrových řízení a obsazování volných pozic by to mělo urychlit. Státní správa má ale jiný problém. Úřady se totiž o schopné úředníky přetahují, a navíc musí soutěžit se soukromým sektorem. Po úřednické definitivě netouží každý.

