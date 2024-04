Ve vládě končí ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09. A teď schválně, kolik lidí o jejím vládním angažmá vůbec vědělo? Skoro nikdo? A to je právě ten důvod, proč už se jí to jaksi „nechce dělat“. Jak přesně to bylo s...

Ranní brífink