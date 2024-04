Předvyplněné daňové přiznání v České republice bude možné využívat nejdříve v roce 2026, a to nejprve pro přiznaní daní z nemovitostí. Daňové přiznání fyzických osob by mělo být v ČR dostupné ještě později. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. ČR by podle ní také mohlo zkusit zavést systém předběžných neformálních upozorňování na nesrovnalosti v daňových přiznáních za pomocí SMS, jako mají na Slovensku.

„Na předvyplněném daňovém přiznání intenzivně pracujeme, ale bohužel jsme zjistili, že technologicky Finanční správa není v ideální kondici. První výstupy by měly být v roce 2026, protože se jedná o gigantický projekt. Začneme daní z nemovitostí,“ uvedla Hornochová. Celý digitální systém by měl být dodáván po částech, předvyplněné daňové přiznání fyzických osob by mělo být podle Hornochové možné až v další fázi.

Výběrové řízení na vypracování informačního systému končí koncem dubna. Zatím je projekt v přípravné fázi a vedou se dialogy o jeho celkové podobě. Řeší se například, na jaké platformě bude systém stát tak, aby byl nadčasový a flexibilní a zároveň aby nebyl komplikovaný a předražený.

Od loňského roku platí povinnost elektronického podání pro všechny živnostníky, protože jim byla ze zákona zřízena datová schránka. Kdo z nich místo elektronického přiznání podá papírové, vystavuje se hrozbě pokuty 1000 korun. Hornochová již dříve oznámila, že úředníci nebudou pokutovat živnostníky starší 70 let, kteří nikdy s Finanční správou elektronicky nekomunikovali, pokud přiznání podají v papírové podobě v zákonném termínu. Podle ní to je pár tisíc lidí.

Poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v papírové podobě byl 2. dubna. Přiznání k dani z příjmu v termínu pro jeho papírovou verzi prodlouženém o dobu, kdy ještě poplatníci nemusí platit pokutu, Finanční správa přijala podle posledních dostupných informací víc než 1,8 milionu. Jde téměř o dvě třetiny z celkového odhadovaného počtu, vyplývá z dřívějších informací úřadu. Lhůta pro daňové přiznání v elektronické podobě je 2. května a prostřednictvím finančního poradce 1. července.

V lednu Finanční správa rozposílala fyzickým osobám a podnikatelům přes 30.000 zpráv a e-mailů, že si stále neaktivovali své datové schránky. Kolik z nich na zprávu reagovalo a datovou schránku si aktivovalo, zatím Hornochová nemohla přesně říct, zpětná reakce na zprávy ale byly podle ní výrazné a pozitivní.

Podle Hornochové by Česká republika také mohla zkusit zavést formu předběžné výzvy na překontrolování správného vypracování daňového přiznání. Pokud by úřad na základě interní analytiky zjistil v přiznání nesrovnalost, nejdříve by jednotlivým subjektům zaslal SMS s výzvou pro překontrolování. Šlo by spíše o upozornění bez hrozby pokuty. Inspiraci by ČR mohlo najít na Slovensku, kde obdobný systém funguje a podle Hornochové je efektivní.