Vláda ve středu jednohlasně schválila definici anticikanismu. Ta pojmenovává specifickou formu projevů rasismu, kterému Romové čelí kvůli svému etnickému původu, kultuře a životnímu stylu. Cílem jejího přijetí je, aby se odmítání diskriminace Romů dostalo do širšího povědomí.

Ačkoliv definice nemá žádné právní ukotvení a jde o symbolický akt, pro Romy je to důležitý krok. „V pondělí jsme slavili Mezinárodní den Romů. Toto je opravdu dárek pro nás všechny, takový jsem nečekala,“ řekla vůbec první zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Sama se s diskriminací neustále potýká, a proto je pořád ostražitá. „Když jdu na nějaký úřad nebo k lékaři, už se obávám, jak se ke mně budou chovat.“

Jak je důležité pro Romy přijetí definice anticikanismu, která má ale jen symbolickou rovinu?

Romové na ni dlouhodobě čekali. Že politici a vysoce postavené osoby jasně řeknou, že odsuzují protiromské postoje ve společnosti a že o nich vědí a že jim čelí. Pocit, že vám někdo dává za pravdu, úplně ve společnosti nerezonoval a to se týká hodně Romů. Pokud se budeme bavit o diskriminaci Romů ve společnosti, když to řeknu obecně, tak si často člověk řekne: jo, to jsou ti špinaví cikáni, ti, kteří mají problém získat bydlení, nebo ti, co dělají bordel. Ve skutečnosti se s diskriminací, protiromským chováním potýká úplně skoro každý, včetně mě jako vládní zmocněnkyně.

S čím se musíte potýkat?

