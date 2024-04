Po Praze koluje průzkum, jak by mladí volili do Evropského parlamentu. A pro koalici Spolu je to doslova masakr. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Češka v čele Italů

Europoslankyně Martina Dlabajová (nez., do loňska za ANO) dostala nabídku vést do evropských voleb italské liberály v jednom z pěti tamních volebních okrsků. Konkrétně koalici centristických stran pod názvem Stati Uniti d’Europa. V eurovolbách je možné kandidovat v jiné zemi EU, a byť je takových případů málo, dochází k nim. Nejznámější je francouzský buřič Daniel Cohn-Bendit, který byl zvolený za německé Zelené. Pokud Dlabajová na nabídku kývne – rozhodnout se má příští týden –, šlo by v českém případě o premiéru. Proč Italové chtějí, aby je vedla do eurovoleb Češka?

Jména pro Brusel

Které lidi by Česko chtělo dostat na naprosto klíčové posty v Evropské komisi? Podcast Bruselský diktát má k dispozici seznam více než 40 jmen, z nichž by stát chtěl aspoň některá protlačit do kabinetů budoucích eurokomisařů. Na těchto místech dosud pracovalo jen minimum Čechů. Ondřej Houska a Michal Půr se v podcastu ptají Štěpána Černého, vrchního ředitele evropské sekce Úřadu vlády, jak to změnit a kdo ponese zodpovědnost, pokud se to nepovede. A kdo je momentálně favorit na to, že se stane českým eurokomisařem? Celý díl Bruselského diktátu je na HeroHero a na Gazetisto.

Ostře sledované: Firmy pro euro

A to i malé a střední podniky, nejen velké společnosti. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR – přechod na jednotnou měnu v něm požaduje 77 procent společností. A podle nich by se to mělo stát rychle, do pěti let. Svaz zahájil kampaň, v které chce mezi Čechy propagovat výhody členství v unii. Byznys je k ní výrazně vstřícnější než politici a než je průměr veřejného mínění, vzkazuje. Kampaň mají firmy vést i dovnitř, vůči svým vlastním zaměstnancům. Co by tito lidé měli pochopit?

Masakr Spolu

Po Praze koluje průzkum před eurovolbami od společnosti Perfect Crowd, který zkoumal preference prvovoličů a zároveň těch, kteří se zúčastnili posledních eurovoleb. Vzorek byl 600 lidí a teze taková, že cvičení zmapuje tendence mezi spíše proevropsky naladěnými Čechy a Češkami. Ředitelé Evropy průzkum viděli a je to masakr. Spolu totálně propadá a kraluje ANO. Koalice Spolu by získala jen tři mandáty, zatímco ANO osm. Piráti pět, STAN tři, SPD dva. Jak tento specifický vzorek číst? Tak, že Spolu mizí proevropští voliči. A že se ANO vyplácí kampaň na mládežnické sociální síti TikTok.

Zelení opravují Green Deal

Musíme investovat miliardy do evropského průmyslu, jinak ztratí konkurenceschopnost, prohlásil lídr evropských Zelených do eurovoleb Bas Eickhout. Prominentní nizozemský europoslanec je tak další v řadě, který volá po změně priorit v Evropě. Přirozeně nechce „zrušit Green Deal“, jak o tom mluví někteří čeští politici. Říká jen, že teď musí být hlavní pozornost upřena na byznys. Co konkrétně požaduje a má to šanci uspět? Psali jsme. A považuje se Eickhout za „zeleného šílence“ a řekl mu to někdo v Česku? O tom mluví v tomto videu.

Prosvištíme si: Mír teď?

Mluvit o nutnosti uzavřít na Ukrajině mír? To je naivní, ruský prezident Vladimir Putin by na něj nepřistoupil. V rozhovoru s HN to říká nový Macronův muž v Česku, francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat. Podle něj musí nejdřív Ukrajina zaznamenat úspěchy na bojišti, aby v Moskvě začali o míru vůbec uvažovat. K tomu ale Ukrajinci potřebují další západní pomoc. Proč ale tedy není Paříž nyní připravena finančně přispět na českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu, byť ji jinak veřejně chválí? Čtěte.

Jen vrchol ledovce

Evropských politiků, které platilo Rusko, je řada. Jména, o kterých se teď začalo mluvit, jsou tedy jen vrcholem ledovce, říká česká eurokomisařka Věra Jourová. Šíří Andrej Babiš ruskou propagandu, když tvrdí, že na Ukrajině je možné velmi rychle dosáhnout míru? I tom Jourová mluví v rozhovoru s HN.

Grilování von der Leyenové

Proti Ursule von der Leyenové se postavili čtyři její dosavadní spojenci, eurokomisaři za Francii, Itálii, Španělsko a Lucembursko. Chtějí, aby veřejně objasnila volbu nového zmocněnce pro malé a střední podniky, kterým se stal nejslabší z uchazečů, spolustraník von der Leyenové z německé CDU Markus Pieper. Kauza nese stopy počínající horké fáze kampaně před eurovolbami, protože proti šéfce komise se postavili jen komisaři z konkurenčních frakcí. Kritici ale mají na svojí straně silný argument. Totiž to, že netransparentní obsazování vrcholných míst v komisi, která už schvaluje von der Leyenová, je spíše systém než výjimka. Ukazuje to mimo jiné tato čerstvá studie.

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele Europeum

Nedávno se mě vysoce postavený diplomat jedné severské země ptal, kdo bude příštím českým eurokomisařem a o jaké portfolio bude vláda nejspíš usilovat. Upřímně jsem musel odpovědět, že netuším a nejsem sám. V hnutí STAN viditelně roste nervozita, že SPOLU nepodpoří jejich kandidátku na eurokomisařku Danuši Nerudovou. Proč by jinak šéf Starostů Vít Rakušan zveřejňoval detaily vzniku koaliční dohody, jíž se právo na nominaci komisaře stalo součástí? STAN se ale sám střelil do nohy epizodou kolem jmenování národního zmocněnce pro euro. Jakkoli je zvedání důležitého tématu společné měny záslužné, další narušení koaliční důvěry se teď Starostům vrací i s úroky. To, že Česko zatím kandidáta na komisaře nemá, podle mého soudu není zas tak tragický problém. Pravda, nepomáhá nám to. Ale rozhodně v tom nejsme sami. Karty jsou však rozehrané tak, že se klidně může stát, že v duchu českých tradic nebude jasno ani po volbách. Pokud se o jméno budeme hádat ještě v létě, a teprve potom začneme hledat portfolio, zbydou na Česko jen paběrky.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Napsala jsem komentář pro Český rozhlas o (ne)vybavenosti českých politiků na funkce, o které usilují, na příkladu lídryně ANO do eurovoleb Kláry Dostálové; ta umí jen základně anglicky. Přišla mi na to celá řada reakcí a zaujaly mě dva argumenty. U Dostálové to prý nevadí, protože si bude moct dovolit platit tlumočníka. A druhý, že český volič má právo zvolit si někoho běžného, kdo zrcadlí i jeho poklesky a nedostatečnosti. „Stačí, když bude sdělovat Evropě jeho (voličovy) základní pocity,“ napsal jeden čtenář. Klára Dostálová si jistě bude moct dovolit tlumočníka. Ty nejdůležitější schůzky se ale odehrávají bez nich. Lídryně ANO tak bude a priori odstavená od diskusí, které se mohou týkat bytostných zájmů Česka. Zda chtějí takto omezený servis, je na stoupencích ANO. Druhý argument byl zapeklitější. Volič má jistě právo poslat do europarlamentu někoho, jako je on sám. Pořád ale platí, že exministryně nebude moci „sdělovat Evropě“ pocity Čechů, když toho nebude schopná. Anebo tu máme co do činění s etablováním neznalosti cizí řeči jako součásti nové české hrdosti části obyvatel?