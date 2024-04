Ve věku 75 let zemřel po dlouhé nemoci poslanec SPD a kandidát na prezidenta v roce 2023 Jaroslav Bašta. ČTK to v pondělí sdělila mluvčí hnutí Barbora Šťastná. Podle informací médií z konce loňského května byl Bašta v nemocnici ve vážném stavu, zhruba od poloviny května se ze schůzí sněmovny omlouval ze zdravotních důvodů.

Poslancem SPD byl Bašta od roku 2021, v roce 1996 byl zvolen poslancem za ČSSD. Řadu let působil jako český velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Byl také ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana.

Zatím posledním poslancem, který zemřel během svého mandátu, byl v březnu 2021 poslanec ODS Jiří Ventruba, jenž byl hospitalizován s těžkým průběhem covidu-19.

Baštu by měl ve sněmovně nahradit správní ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask.

„Odešel člověk pevných zásad a jeden z posledních aktivních politiků předlistopadového disentu. Hodný, slušný a noblesní člověk, který toho pro SPD, Českou republiku i její občany mnoho udělal. Čest jeho památce,“ uvedla mluvčí SPD Šťastná.

Bašta v minulosti patřil k předním politikům sociální demokracie. Ze strany odešel v březnu 2019, ve stejném roce vstoupil do hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), za které neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu a jehož se na podzim 2020 stal předsedou. V roce 2021 vstoupil do SPD.

V loňské volbě prezidenta republiky Bašta kandidoval s podpisy 20 poslanců klubu hnutí SPD. Mezi osmičkou kandidátů byl nejstarší. V prvním kole skončil na pátém místě, když získal 4,45 procenta hlasů, a do druhého kola volby tak nepostoupil.

Bašta byl ženatý, měl nemanželského syna, který před několika lety zemřel.