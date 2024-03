Hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí loni skončilo v přebytku 72,2 miliardy korun. Proti roku 2022 se kladné saldo územních rozpočtů více než zdvojnásobilo, předloni byl přebytek 32,8 miliardy korun. Výsledek hospodaření územních samospráv je nejlepší od vzniku Česka, uvedlo ve čtvrtek na svých internetových stránkách ministerstvo financí.

Ministerstvo upozornilo na to, že Česko loni čelilo vysoké inflaci a ekonomické stagnaci, na hospodaření obcí a krajů to ale nemělo negativní dopad. "Kraje a obce jsou schopny čelit hospodářskému útlumu bez pomoci státního rozpočtu, a to v důsledku dostatku vlastních příjmů, což vyplývá z významného přebytku provozního salda a výše úspor," konstatovalo ministerstvo.

Celkové příjmy územních rozpočtů loni činily 841,6 miliardy korun, meziročně vzrostly o 13,2 procenta. Daňové příjmy se proti roku 2022 zvýšily o 15,5 procenta na 447,4 miliardy korun. Objem transferů pro územní rozpočty dosáhl 317 miliard korun meziročně o 10,5 procenta víc.

Výdaje dosáhly 769,4 miliardy korun, což představovalo meziroční růst o 8,3 procenta. Běžné výdaje byly 603,3 miliardy korun a kapitálové výdaje, tedy investice, 166,1 miliardy korun. Výdaje samospráv na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny loni dosáhly 6,7 miliardy korun, od začátku ruské agrese v únoru 2022 činily celkem 11,8 miliardy korun. Téměř všechny výdaje na pomoc Ukrajincům podle ministerstva financí kompenzuje stát ze státního rozpočtu.

Samosprávy loni pokračovaly ve zvyšování zůstatků na svých bankovních účtech. Jejich zůstatek dosáhl 479,7 miliardy korun. Podle ministerstva financí ale vzhledem ke zvýšené inflaci a relativně nízkému úročení vkladů nebyl takový postup výhodný. "V době inflace, kdy dochází ke ztrátě kupní síly peněz, představují investice jednu z možností, jak jejich kupní sílu uchovat. Je tedy nepochopitelné, proč obce, zejména hlavní město Praha, nerealizovaly investiční akce a naopak šetřily. Vklady na bankovních účtech tak zbytečně ztrácely na hodnotě," uvedlo ministerstvo.

Kraje loni hospodařily s celkovým přebytkem 16 miliard korun. Se schodkem skončilo pouze hospodaření Karlovarského kraje. Na účtech měly kraje uloženo 93 miliard korun, meziročně jejich úspory vzrostly o 30,5 procenta. Dluh krajů se zvýšil o 2,7 procenta na 26 miliard korun.

Obce hospodařily s přebytkem 55,7 miliardy korun, víc než polovinu z toho tvořil přebytek Prahy. Úspory obcí na účtech narostly o 16,7 procenta na 386,8 miliardy korun, dluh meziročně klesl o deset procent na 64 miliard korun.