Akademici rozdávali již po jednatřicáté filmová ocenění za uplynulý rok. Nejvíce sošek si z pražského Rudolfina odnesl televizní seriál Volha, který získal ceny v obou mužských hereckých kategoriích, kde uspěli Kryštof Hádek a Tomáš Jeřábek. Pět cen si odnesli také tvůrci sci-fi filmu s kriminální zápletkou Bod obnovy. Film o Mašínech Bratři od režiséra Tomáše Mašína získal sice hlavní cenu, z patnácti nominací to ale byla jediná, kterou proměnil. Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Simona Peková.

Zcela naprázdno naopak vyšly dva původně favorizované snímky: Úsvit (12 nominací) a Citlivý člověk (5 nominací).

Seriál České televize Volha získal mimo jiné obě ceny za mužský výkon. Cenu za nejlepší výkon v hlavní roli obdržel Kryštof Hádek za ztvárnění Standy Pekárka, Tomáš Jeřábek byl pak oceněn za vedlejší roli Pepy Horáčka. „Reakce na náš seriál mě utvrdily v tom, že česká společnost je hodně názorově rozdělená. Na jednu stranu je to dobře, ale někdy mi to přijde jako angažovaný protest za každou cenu a nepochopení od mladší generace. Například jsme byli obviňováni kvůli některým scénám ze sexismu, ale to byl obraz té doby,“ uvedl hlavní tvůrce Volhy Jan Pachl. Série získala také cenu za nejlepší televizní seriál, masky a kostýmy.

Hlavní cenu si odnesl film Bratři, akademici už dříve snímek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se však nedostal. Film mapuje roky života bratří Mašínů a rodiny po druhé světové válce až po jejich útěk v Německu. Autorem scénáře je Marek Epstein, hlavní role ve filmu ztvárnili Oskar Hes, Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková Vilhelmová.

Režisér Tomáš Mašín je vzdálený příbuzný bratrů Mašínů, a snímek připravoval asi deset let. V první etapě příprav spolupracoval i s Janem Novákem, autorem obsáhlého románu o bratrech Mašínech Zatím dobrý.

Snímek Bod obnovy měl nejlepší zvuk, kameru, scénografii a střih. Režisér Robert Hloz už v lednu získal také nestatutární cenu filmových fanoušků, udělovanou ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem Česko-slovenské filmové databáze (ČSFD). Ocenění za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si dnes večer odnesla Simona Peková za ztvárnění Valerie v hororově laděné komedii Přišla v noci. Film byl oceněn také za nejlepší režii, Českého lva získali Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar. Cenu za nejlepší dokument získal film Všechno dobře dopadne od Miroslava Janka. Pojednává o fungování organismu včelstva a práci včelařů.

Ocenění za nejlepšího herečku ve vedlejší roli získala Milena Steinmasslová za roli Dany ve snímku Němá Tajemství. Tvůrci tohoto filmu pomohou vytvořením informačního portálu lidem s afázií, málo známou poruchou řeči v důsledku mrtvice či těžkého úrazu hlavy, kterou trpí více než 60.000 Čechů. „Než jsem si přečetla scénář, nic jsem o té nemoci nevěděla. Jedna ze součástí přípravy bylo také setkání s afatiky, s jejich lékaři a terapeuty. A je to choroba, kterou řadím mezi choroby pekelné,“ řekla ČTK Steinmasslová.

Cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize získal film Hranice režisérky Agnieszky Hollandové o osudech uprchlíků na polsko-běloruské hranici. Ocenění za nejlepší krátký film získal snímek Atestace režiséra Jana Hechta, který pojednává o mladém nezkušeném lékaři. Cenu za nejlepší animovaný film pak dostal na dnešním udílení snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo od režiséra a výtvarníka Filipa Pošivače.

Nejlepší televizní minisérii je třídílná minisérie Matematika zločinu od režiséra Petera Bebjaka pro platformu Voyo. Nestatutární cenu Českého lva za nejlepší studentský film dostal na dnešním udílení krátký animovaný snímek Electra od režisérky Darji Kaščejevové (Daria Kashcheeva). Nejlepší hudbu měl snímek Tancuj Matyldo. Cenu za nejlepší filmový plakát obdrželi už v lednu Robert V. Novák a Zuzana Burgrová za výtvarný návrh filmu Němá tajemství.

O sošky Českého lva v závěrečném hlasování bojovalo 26 titulů v 19 statutárních kategoriích.