Dlouhá léta se mělo za to, že první lidé přišli do Evropy přes Španělsko. Jak se ale nyní ukázalo, bylo to jinak. S novým zjištěním přišla skupina vědců pod vedením Romana Garby z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. Díky novým výzkumným metodám zjistili, kde se na kontinentě už dříve objevil člověk vzpřímený (homo erectus), jak vypadaly migrační cesty prvních lidí a že kolonizovali kontinent. Velký úspěch zejména českých vědců dokazuje i publikace jejich výzkumu v čerstvém vydání respektovaného vědeckého týdeníku Nature.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Odkud do Evropy přišel homo erectus.

Jak vědci přišli ke svému objevu.

Zda časopis Nature už někdy psal o českých vědcích.