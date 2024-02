Ministerstvo životního prostředí (MŽP) začne od března poskytovat žadatelům o dotace z programu Oprav dům po babičce výhodnější 3,5procentní úvěr. Úřad ho vyjednal s Asociací českých stavebních spořitelen (AČSS) a Českou bankovní asociací (ČBA) kvůli tomu, aby byl dotační program vhodný k rekonstrukci rodinných domů dostupnější pro více lidí. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) to řekl novinářům. Za necelých šest měsíců si o dotaci v programu požádalo 1232 lidí a reálně by se podle Hladíka mohl počet v letošním roce pohybovat mezi 5000 až 6000 žadateli. Do roku 2030 počítá se 40 000 zájemci o podporu z programu.

„Část finančních prostředků dostanou žadatelé předem formou nevratné dotace, zbytek si půjčí ve srovnání s běžnými úvěry za poloviční úrok. Splátky úvěru budou nízké a mohou být rozloženy až na 20 let i více. Díky takto nastaveným parametrům kofinancování mají domácnosti možnost snížit své náklady na bydlení ihned, benefity v podobě nízkých účtů za energie však budou čerpat už napořád,“ řekl Hladík.

Peníze na úvěr poskytnou s polovičním podílem Státní fond životního prostředí (SFŽP) z Modernizačního fondu a finanční instituce z vlastních zdrojů. Pro letošní rok byla maximální výše roční sazby nákladů zastropována na 3,5 procenta, snižovat by se ale podle Hladíka měla v reakci na pokles úrokových sazeb ze strany České národní banky. Výše zvýhodněného úvěru by se tak měla aktualizovat zhruba každého půl roku. Úvěr může být poskytnut až do dvojnásobné výše dotace.

Na komplexní zateplení domu je možné přes program získat až milionovou dotaci a na jednotlivá dílčí opatření, jako jsou zřízení fotovoltaiky, kotlů, tepelných čerpadel, zelené střechy a dalších, maximálně 200 000 korun. K celkové částce mohou žadatelé získat bonus ve výši 50 000 korun za každé nezaopatřené dítě v domácnosti, 10 000 korun za každé kombinované dílčí opatření a dalších deset procent získají žadatelé ze znevýhodněných regionů. Podpora vyplacená předem nesmí přesáhnout více než polovinu realizačních výdajů.

Program Oprav dům po babičce je určen především pro mladé rodiny. Žadatel musí být ekonomicky aktivní, tedy musí být zaměstnaný, podnikat nebo si hledat práci. Nesmí vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, může ale mít polnosti a lesy. Zároveň všichni členové domácnosti musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a deset let od dokončení projektu ji musí k bydlení využívat. To se nevztahuje na děti, které se osamostatní. O nový úvěr mohou žádat i ti, kteří již dotaci v programu Oprav dům po babičce získali v předchozích měsících.

Některá média dříve upozorňovala na to, že zájem o program není vysoký. Loni v prosinci požádalo po necelých třech měsících o podporu 600 lidí a nyní po necelém půlroce je to dvojnásobek. Dosažení cíle 40 000 zájemců v roce 2030 je tak podle Hladíka realistické.