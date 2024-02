Kdo se bude chtít příští týden orientovat v protestních akcích zemědělců, nebude to mít jednoduché. V pondělí hodlají do pražských ulic vyjet farmáři z protestního sdružení My zemědělci. K nim se však nehlásí české zemědělské svazy ani Agrární...

16. 2. 2024 ▪ 3 min. čtení