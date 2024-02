Od začátku příštího roku by měla platit novela mysliveckého zákona, která nechá převážně na majitelích obor, zda a kdy je uzavřou před veřejností. Ekologické organizace i veřejný ochránce práv se ale obávají, že opatření navržené ministerstvem zemědělství do nich v praxi omezí veřejnosti přístup. Uzavřených obor je nyní v Česku zhruba 200 a podle ochranářů by mohly dál přibývat, což by prý znamenalo omezení ústavního práva obyvatel na volný průchod krajinou či vstup do lesa. Rozrůstající se ploty navíc podle ekologů mohou škodit i zvěři.

„Ministerstvo dává nově vlastníkům právo rozhodovat o zákazu vstupu do obor. Zákon vychází vstříc majitelům, kteří si oplotí svůj kus lesa pod záminkou oborního mysliveckého hospodaření, ale ve skutečnosti i proto, aby tam nepustili veřejnost, houbaře, turisty, prostě nikoho,“ kritizuje novelu v tiskové zprávě ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Novela zákona má umožnit majitelům mysliveckých obor je uzavřít veřejnosti.

Proč to ochranářům a ombudsmanovi vadí?

Skutečně to může omezit vstup do lesů?