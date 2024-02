Příspěvky na péči by se neměly od července zvedat plošně. Navýšení u tří vyšších dávek pro děti a dospělé by se mělo pohybovat zhruba od 11 do 40 procent. Nejvíc by měla růst podpora pro lidi s nejvyšším příspěvkem v domácím prostředí. Nejnižší stupeň by se navyšovat neměl. Návrh v pátek na tiskové konferenci představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řekl, že koalice se na tomto navýšení tento týden shodla. Výdaje by ročně měly vzrůst zhruba o sedm miliard korun.

Příspěvek se poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.

Podle návrhu by se od července mělo dospělým vyplácet 880, 4900, 14 800 a 23 000 korun. Lidé s nejvyšší dávkou, kteří jsou v domácí péči, by měli dostávat 27 000 korun. Pro děti by měly být částky 3300, 7400, 16 100, 23 000 a v domácím prostředí pak také 27 000 korun.

Podle Jurečky má na tomto návrhu koalice shodu. Do novely o sociálních službách, kterou projednává sněmovna, by ho měli dodat poslanci. Ve středu ho pak projedná sněmovní sociální výbor. Ministr uvedl, že se celý legislativní proces stihne a dávky se od pololetí zvýší.

