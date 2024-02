Zákonní zástupci mohou v elektronickém systému podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) nově vzít zpět podané přihlášky, po přihlášení také uvidí přehled svých přihlášek. Funkci spustila organizace odpovědná za proces přijímacího řízení Cermat v noci na pátek, informoval ČTK ředitel Miroslav Krejčí. Na duplicitní přihlášky a nemožnost zrušit už podanou přihlášku si stěžovali někteří rodiče a ředitelé středních škol na sociálních sítích. Podle Krejčího řeší Cermat i další problémy, například že se rodičům nenačítají ze základních registrů správně děti a nezobrazovalo se správně občanství.

Zpětvzetí přihlášky začalo fungovat kolem půlnoci. „Po přihlášení uvidí (rodiče) nově seznam podaných přihlášek. Budou si moci ke každé stáhnout potvrzující PDF, že byla přihláška přijata, a zároveň budou mít možnost tu přihlášku vzít zpět,“ řekl Krejčí. Přihláška zůstane v systému stále viditelná, ale bude označena, že je vzata zpět. DiPSy rodiče neupozorní, že podávají přihlášku opakovaně, Cermat je bude ale průběžně informovat, že mají v systému více přihlášek.

Cermat také bude slučovat totožné přihlášky. V úterý se podle Krejčího stávalo, že systém uživatelům ukázal chybu při odeslání přihlášky a vyzval je, aby přihlášku odeslali znovu. „Ve skutečnosti se stalo to, že v obou případech přihláška byla podaná, i když to rodič nevěděl,“ řekl Krejčí. Chybu Cermat podle něj opravil.

Cermat řešil i problém se zobrazováním státního občanství u uchazečů, kteří mají více občanství. „Upravili jsme algoritmus tak, že pokud existuje státní občanství Česká republika mezi více občanstvími, tak se preferuje,“ řekl Krejčí.

Některým lidem se v systému po přihlášení nezobrazují jejich děti. „U stovek lidí jsou v registrech chybné údaje,“ řekl. V těchto případech podle něj chybí takzvaná metadata, díky kterým se provazují děti k rodičům. Problém řeší Cermat s ministerstvem vnitra a Digitální a informační agenturou. „Doufám, že pro příští týden se nám podaří najít nějaké řešení,“ řekl. V systému by se podle Krejčího měly zákonným zástupcům zobrazovat všechny děti ve věku deset až 18 let.

Někteří rodiče si stěžovali na to, že systém zobrazuje jako povinnou přílohu doklad o ukončení základního vzdělání. „Obecně lze (přihlášku) poslat s jakoukoliv chybějící přílohou, systém DiPSy nikdy nezabrání odeslání přihlášky. Přihlášku je možné odeslat jakkoliv neúplnou,“ řekl Krejčí. Doplnil, že musí obsahovat povinné osobní údaje.

Počet přihlášek podaných přes systém DiPSy zatím podle Krejčího překonal 40 tisíc. Duplicitních je podle něj zhruba deset procent. Na střední školy by se letos mohlo podle ministerstva hlásit 106 tisíc žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí ČTK dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 tisíci uchazeči. Podle Cermatu by systém DiPSy mohlo využít 50 až 70 procent rodičů.