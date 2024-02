Nezaměstnanost v Česku letos v lednu vzrostla na čtyři procenta z prosincových 3,7 procenta. Je tak nyní nejvyšší za skoro tři roky, od dubna roku 2021. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR. Uchazečů o práci bylo ke konci ledna 295 546. Bylo jich tak – stejně jako loni v prosinci – více než volných míst, kterých úřad evidoval 266 783.

Počet nezaměstnaných v lednu proti prosinci stoupl o zhruba 16 000. Nabízených volných pracovních míst naopak meziměsíčně asi o 5000 ubylo. Loni v lednu byla nezaměstnanost menší, a to 3,9 procenta. Bez práce bylo tehdy 283 059 lidí a volných míst bylo 281 141. Podle Úřadu práce by byla nezaměstnanost letos v lednu, pokud by se vynechal rok 2021 ovlivněný pandemií nemoci covid-19, nejvyšší za leden od roku 2017.

„Nový rok s sebou vždy přináší změnu práce u řady lidí, což lednový mírný nárůst počtu nezaměstnaných potvrzuje. Pokud jde o míru nezaměstnanosti, stále se však držíme na nejnižších úrovních v rámci celé Evropské unie,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof také uvedl, že nárůst nezaměstnanosti ovlivnily sezonní vlivy, ale úřad podle něj nechce situaci podcenit. „Vracíme se k situaci, na kterou za posledních šest let u nás nejsme zvyklí. Druhý měsíc po sobě máme v evidenci Úřadu práce více uchazečů o zaměstnání, než je celkový počet evidovaných volných pracovních míst. Naposledy jsme dva měsíce v řadě takovou negativní bilanci zažili na začátku roku 2018,“ sdělil.

Nejvyšší nezaměstnanost byla letos v lednu v Ústeckém kraji se šesti procenty. Naopak nejnižší byla s 2,9 procenta v Praze. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v celém Česku v lednu v průměru 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,2 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst naopak připadalo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v lednu 272 042.