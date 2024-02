Způsobem, jakým se plánuje, je tady člověk pořád ve svěrací kazajce. Tím, že se otevře svobodná situace, tak vznikne architektura dobrá i špatná. Ale v historii to vždycky tak bylo, že se zachová to, co je lepší,“ říká architektka Eva Jiřičná k tomu, že by Praha měla být po roce 1989 víc „odvážná“ a přestat se tak pietně chovat ke komunistické architektuře. Co změnit? A za co by ji pochválila?