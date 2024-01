Inklinace k násilí je v určitých vrstvách větší. Není to dané tím, že je někdo muž,“ říká senátor Zdeněk Hraba k tomu, že domácí a sexuální násilí podle něj není motivované pohlavím. On a dalších 27 senátorů nepodpořilo přijetí Istanbulské úmluvy, která by mohla obětem takových činů pomoci. Především proto, že dle jeho slov zneužívá pojem „gender“. Jak? A jsou jiné cesty, jak oběti chránit?