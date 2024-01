Celostátní konference KDU-ČSL v pátek vyjádřila důvěru předsedovi strany Marianu Jurečkovi, aby vedl stranu a pokračoval v práci ministra práce a sociálních věcí až do volebního sjezdu. Ten se bude konat ve druhé polovině října. Na tiskové konferenci po jednání širokého vedení strany to novinářům oznámil Jurečka. Čelí kritice spolustraníků mimo jiné za to, že neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu v den tragické střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této chybě komunikoval s médii.

Pro usnesení, které vyjádřilo Jurečkovi důvěru, hlasovalo 46 členů celostátní konference, 26 jich bylo proti a 12 se jich zdrželo.

Konference nevyhověla straníkům, kteří žádali přesunout sjezd na jarní termín. „Nakonec celostátní konference rozhodla, že zůstane původní termín sjezdu, druhá polovina října tohoto roku, tedy po všech třech volbách, které nás čekají. Takže bude to naprosto neoddiskutovatelné zhodnocení výsledků naší práce a toho, jestli dokážeme znovu získávat důvěru naších občanů,“ uvedl v pátek Jurečka. Volební sjezd bude 18. a 19. října v Olomouci.

Jurečka uvedl, že pokud se nepodaří otočit trend klesajících preferencí a pokud strana nebude mít dobré volební výsledky ve volbách do Evropského parlamentu, krajů a části Senátu, tak na příštím sjezdu nebude kandidovat na předsedu lidovců. Preference KDU-ČSL nyní podle průzkumů veřejného mínění nedosahují pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny.

O termínu volebního sjezdu rozhodovala celostátní konference na návrh části regionů, které žádaly její přesunutí už na jaro. Nespokojenost s rozhodnutím vyšla najevo po kauze neukončeného večírku na Jurečkově ministerstvu práce a sociálních věcí 21. prosince 2023, tedy v den tragické střelby na Filozofické fakultě UK. Širší vedení Jurečku sice podpořilo, českobudějovická organizace ale následně požádala o změnu termínu sjezdu.

Když se Jurečka hájil v úterý 9. ledna před užším vedením strany, dal svou stranickou funkci k dispozici. V tajném hlasování ho jako předsedu strany i jako ministra výbor podpořil, a to s ohledem na pracovní výsledky předsedy.