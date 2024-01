Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. Poslanci v pátek navzdory nesouhlasu ministerstva vnitra do vládního návrhu vložili dosavadní ustanovení, které zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Dodatečné změny zákona kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe, žádný z poslanců nenavrhoval. Členové dolní parlamentní komory se shodli s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) na tom, že se některá opatření pokusí zavést ještě letos dílčí novelou platného zákona.

Novela by například mohla uložit prodejcům zbraní povinné ohlášení podezřelých obchodů dříve než od roku 2026, kdy má nový zákon kvůli modernizaci a digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními a zdravotními evidencemi nabýt účinnosti. Opoziční ANO neprosadilo, aby se termín o rok uspíšil. „Termín nemůžeme splnit,“ uvedl Rakušan s poukazem na to, že rok 2025 bude určen pro otestování systému a že je nutné počkat i na digitalizaci zdravotnictví. ANO poté neuspělo ani s návrhem doprovodného usnesení, aby ministerstvo zdravotnictví urychlilo digitalizaci zdravotní dokumentace a přístupu do ní.

Pripravujeme podrobnosti.