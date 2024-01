Ukrajina není aktuálně v situaci, kdy by mohla Rusko alespoň v dohledné době úplně vyhnat ze svého suverénního území. Demokratické státy by se proto měly snažit pomoci jí k co nejlepšímu výsledku. Na setkání s občany ve Stříbře na Tachovsku to v úterý večer řekl prezident Petr Pavel.

„Měli bychom se na to dívat realisticky a ne příliš optimisticky růžovými brýlemi tak, jak tomu bylo mnohdy dosud. Rusko rozhodně není jednoduchý ani slabý protivník. Rusko se chová agresivně, ignorantsky. Měli bychom se snažit o to, aby Ukrajina uhrála co nejlepší výsledek a aby si pokud možno zachovala podporu demokratického světa,“ řekl prezident na jeden z dotazů občanů v sále kulturního domu.

Za vrchol arogance označil vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který podle Pavla připustil, že s Ukrajinou by Rusko mohlo jednat za předpokladu, že současné ukrajinské vedení zmizí ze scény. „Země, která napadne svého suverénního souseda, dva roky část jeho území okupuje, zničila velkou část jeho infrastruktury, pozabíjela desítky tisíc jeho lidí, řekne, že je ochotna vyjednávat, pokud se zbaví svého vedení, legitimně zvoleného v demokratických volbách. To je vrchol,“ řekl Pavel.

Očekává, že s blížícími se ruskými prezidentskými volbami brzy zjara ruský vojenský tlak ještě zesílí, protože Rusko bude chtít dosáhnout větších územních zisků. I když se nedá čekat, že prezident Vladimir Putin by měl ve volbách seriózního vyzyvatele, který by ho mohl ohrozit, i on potřebuje voličům ukázat rozhodnost a výsledky, což přinese další ztráty na Ukrajině, míní prezident Pavel.

Není podle něj cílem přestat Ukrajinu podporovat a věřit, že tím válka skončí. Rusko by se ale výraznějším úspěchem cítilo utvrzeno v tom, že jednalo správně a že všeho se dá dosáhnout silou, řekl Pavel. Důležité je proto podle něj pomoci Ukrajině uhrát co nejlepší výsledek. „A až se situace dostane do bodu, kdy ani jedna strana nebude schopná dosáhnout dalších výsledků, tak pak je možné vyvinout tlak k tomu, aby došlo k nějakému jednání. Ale zatím ani jedna strana si nemyslí, že by v takové situaci byla, uzavřel prezident.