Jsem zklamaný, vláda před sebou valí zděděný problém. Už bych nevěřil slibům, že dají po Babišovi něco do pořádku,“ kritizuje současný kabinet Petra Fialy exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Alternativa k současné koalici ale podle něj neexistuje. Že by Kalousek sám chtěl založit vlastní stranu, potvrdit nechtěl. „Ale času mám dost,“ naráží na svou budoucnost v politice.

„Po aktivní politice se mi stýská, dělal jsem ji příliš mnoho let a s velkou vášní na to, aby se mi po ní nestýskalo. Ale na druhou stranu to, co se děje v Poslanecké sněmovně, se ne vždy dá nazvat termínem politika. Někdy jsem skoro až vyděšen, co se za politiku vydává,“ říká Miroslav Kalousek k tomu, že se podle něj ze současného politického dění stala přehlídka prázdných hesel.

V rozhovoru nevyvrací, že by se do politiky rád vrátil, ani to, že ho zklamalo, že se nakonec nestal součástí kandidátky do Evropského parlamentu. „Vedení mé strany se rozhodlo přijmout domácí úkol od ODS. To já bych si nenechal,“ opírá se do nynějšího vedení TOP 09 její bývalý předseda a dodává, že nejméně letos se už aktivním politikem nestane.

Bývalý ministr financí kritizuje také současnou vládu, u které prý nevidí dostatečný zájem o konsolidaci veřejných financí. Pětikoalice se podle něj dostatečně nesnaží řešit ani situaci se zdravotním pojištěním a důchody. Podle Kalouska konsolidačním balíčkem kabinet sice kompenzuje svoje minulé výdaje, ale „neuklízí“ po Babišovi – a to je chyba. Nejsilnější ODS pak exministr financí vyčítá, že se stala „spolupachatelem“ zrušení superhrubé mzdy. „A dneska to znamená polovinu strukturálního problému českých veřejných financí,“ dodává.

Kalousek netvrdí, že by se superhrubá mzda měla vrátit otrocky zpátky, ale pokud se nebude strukturální deficit aktivněji řešit, jde podle něj o tragický hazard s budoucností. „Rozhodně pro mě otázka mírného zvýšení daní není tabuizovaná, ovšem za předpokladu, že se nejdřív nemilosrdně seřežou i výdaje,“ popisuje Kalousek svůj recept na řešení situace.

A jak blízko má dnes Česko k přijetí eura? Podle bývalého ministra financí jsou pro zavedení evropské měny v České republice pouze vnitřní limity a jde o letitý problém ODS. Jistou naději ale vidí v tom, že je dnes už asi polovina strany přijetí evropské měny nakloněna. „Buďme optimisty. Ono to tam třeba doklouže,“ dodává Kalousek.