Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve svých majetkových přiznáních opomněl, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Napsaly to v pondělí Seznam Zprávy. Za chybu mu hrozí padesátitisícová pokuta. Server uvedl, že to zjistil při prověřování podezřelých finančních operací v tomto peněžním ústavu. Premiér uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

„Až do vašeho dotazu jsem si bohužel neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, to mě mrzí,“ reagoval na zjištění serveru Fiala.

Majetkové přiznání musí odevzdávat politici a vysoce postavení státní úředníci podle zákona o střetu zájmů každý rok.

Fiala uvedl, že šlo o běžnou bankovní operaci. „Měl jsem tam účet od června 2015 do listopadu 2020. Peníze jsem uložil ve dvou krocích, nejprve 700 tisíc a poté 250 tisíc korun. Nevyužil jsem žádné finanční produkty, měl jsem jen účet. Vložení i vybrání peněz proběhlo bezhotovostně bankovním převodem,“ dodal.

Fiala přitom v té době podle serveru v majetkovém dotazníku zmiňoval i mnohem menší sumy. Ve vstupním přiznání v roce 2017 zmínil vůz Toyota za 700 tisíc korun a spotřebitelský úvěr ve výši 280 tisíc korun. Od října do konce toho roku pak přiznával plat na Masarykově univerzitě ve výši 139 796 korun a spotřebitelský úvěr už jen ve výši 140 tisíc korun. O podílu v záložně ve výši téměř milion korun se nezmínil, a to ani v následujících letech, uvedly Seznam Zprávy.

Podnikatelská družstevní záložna není klasickou bankou. Kdokoli tam chce mít účet, musí být členem družstva a vlastnit družstevní podíl záložny. Jedním z nich je i Fiala. Seznam Zprávy začaly loni prověřovat podezřelé finanční operace ústavu, když ze záložny podle serveru zmizelo 140 milionů korun v hotovosti určené na nákup munice pro Ukrajinu.

Za opomenutí bude muset nyní premiér nejspíš zaplatit. Podle zákona mu hrozí až padesátitisícová pokuta a přestupkové řízení. „Pokud ministerstvo zjistí podezření na nepravdivost nebo neúplnost oznámení, předá věc přestupkovým orgánům,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.