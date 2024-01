Opoziční hnutí SPD a neparlamentní strana Trikolora se chtějí podílet na sestavování příští vlády, vše k tomuto cíli směřuje, řekla v sobotu ve svém projevu na sněmu Trikolory její předsedkyně Zuzana Majerová.

Průzkumy nicméně zatím nic takového neříkají. V rámci opozice boduje hlavně hnutí ANO, které sahá až k 35 procentům hlasů. Hnutí SPD naopak podle webu Mandaty.cz sledujícího průzkumy respektovaných agentur na domácím trhu zůstává pod svým historickým výsledkem 10,64 procenta hlasu hned ze svých prvních sněmovních voleb v roce 2017.

Strana Trikolora pak spíš stagnuje. Tento týden zveřejněný průzkum agentury Median, která data sbírala do 14. prosince, stranu vůbec nezmiňuje. Předchozí průzkumy agentur Ipsos a Kantar pak Trikoloře přisuzují 1,2 a 2 procenta hlasů.

V Česku sice přibývá počet lidí nespokojených s vládou Petra Fialy, podle různých průzkumů je jich mezi 500 až 750 tisíci. Pokud bychom to přepočítali na výsledky posledních voleb, „na ulici" leží hlasy až 15 procent voličů. Jen zřídkakdy však tito lidí uvažují o tom, že by volili opoziční uskupení kolem Andreje Babiše nebo Tomia Okamury či zmíněnou Trikoloru.

Teoreticky ale samozřejmě SPD s Trikolorou může stačit to, že se společně dostanou do sněmovny. A hnutí ANO – pokud by mu to umožňovalo vládnout – je přizve k podílení na moci. Ať už přímou účastí ve vládě nebo nějakou formou podpory menšinového kabinetu.

Vyjádření šéfa ANO Andreje Babiše jsou v této souvislosti nejednoznačná. V minulosti už řekl jak to, že s SPD vládnout nebude, tak připustil, že by to šlo. Od loňských prezidentských voleb to často vypadá tak, že spíš než jako potenciálního koaličního partnera Babiš SPD vidí jako konkurenci, které je možné ostřejší rétorikou část voličů přebrat.

Pro případnou spolupráci by zásadní nejspíš bylo, jak se zmíněné formace popasují s otázkou referenda o vystoupení z Evropské unie – ANO zatím o něčem podobném nechtělo slyšet, pro SPD je to jeden z klíčových bodů programu.

SPD sice v poslední době naznačuje, že je ochotné se s ANO o vládě bavit, že by součástí této ochoty měl být i ústupek ohledně vztahu k EU, ale zatím nikdy oficiálně nezaznělo.

Majerová se nicméně snaží dávat najevo, že hlasy pro její stranu nepropadnou. Podle jejího prohlášení Česko potřebuje změnu, nestačí přitom „výměna figurek“, ale je potřeba změnit celou šachovnici.

Na sněmu strany si delegáti volí vedení na další dva roky, Majerová pozici obhajuje a nemá vyzyvatele.

Majerová také ze třetího místa společné kandidátky SPD a Trikolory kandiduje do evropských voleb, lídrem je někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), který v minulosti stál v čele Svobodných.

„Beru to jako obrovský závazek,“ řekla Majerová v projevu. Zisk mandátu podle ní nebude jen skvělým výsledkem, ale i odrazovým můstkem do dalších voleb v letošním roce. „Krajské volby budou hodně důležité pro etablování Trikolory na české politické scéně,“ zdůraznila Majerová.

V projevu ocenila navázání spolupráce strany s SPD. „Všude tam, kde jsme kandidovali společně, to přineslo užitek SPD i Trikoloře,“ míní. Ve volbách se podle ní projevuje přidaná hodnota schopností domluvit se, netříštit se a táhnout za jeden provaz. Obě strany vloni uzavřely smlouvu o spolupráci ve všech volbách v roce 2024.

Předseda SPD Tomio Okamura v sobotu ve svém vystoupení na sněmu řekl, že strany mají společně velkou šanci uspět ve všech třech letošních volbách - evropských, krajských a senátních.

Majerová v projevu hovořila o hlavních tématech strany, mimo jiné zmínila, že konflikt na Ukrajině by se měl řešit diplomatickou cestou.

„Trikolora je proti dodávkám dalších zbraní, konflikt nemá vojenské řešení,“ řekla. Vyjádřila se také k setrvání Česka v Evropské unii. „Trikolora vždy podpoří veškeré iniciativy, které povedou k posílení naší národní suverenity, včetně referenda,“ uvedla. Prvním krokem by podle ní mělo být nadřazení českých zákonů nad unijní legislativu. Trikolora je také pro zachování české koruny a pro právo platit hotovostí, dodala.

Trikoloru založil Václav Klaus mladší v roce 2019, když byl vyloučen z ODS i z jejího poslaneckého klubu. V březnu 2021 oznámil, že opouští funkci předsedy hnutí a nebude za něj kandidovat ve sněmovních volbách.

Předsednictví převzala Majerová, která v lednu 2022 post obhájila. V posledních sněmovních volbách blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal 2,76 procenta hlasů, nepřekročil tak pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.