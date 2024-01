V Česku loni přibylo meziročně téměř 30 700 zaměstnanců ze zahraničí. Celkem jich tak v prosinci úřady práce evidovaly přes 823 900. Je to zhruba 2,5krát víc než na konci roku 2015. Víc než třetinu zaměstnaných z ciziny tvoří lidé z Ukrajiny. Druhou nejpočetnější skupinu představují pracovníci ze Slovenska. Vyplývá to ze statistiky úřadu práce. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo loni za první tři čtvrtletí v Česku celkem 4,23 milionu zaměstnanců. Podíl cizinců by se tak blížil skoro pětině.

Zahraničních zaměstnanců na českém trhu práce přibývá. Počet poklesl dočasně po nástupu koronavirové epidemie. Pak začal znovu růst. Na konci loňska úřady práce evidovaly celkem 823 945 cizinců, kteří měli v ČR zaměstnání. Z nich téměř 409 800 pocházelo ze zemí EU. Celkem 285 545 lidí dorazilo z Ukrajiny. Z nich 149 500 jsou ženy a 136 000 muži. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili Slováci a Slovenky, kterých firmy a instituce zaměstnávaly na 216 200.

Od roku 2015 se počet zahraničních zaměstnanců zvedl 2,5krát. Tehdy v prosinci úřady práce evidovaly 321.956 pracovníků z ciziny. Počet ukrajinských zaměstnanců vzrostl od té doby skoro sedmkrát. V roce 2015 v ČR pracovalo asi 41.800 Ukrajinců a Ukrajinek. Od konce roku 2021 do konce loňska vzrostl jejich počet o víc než 90 000. Místo si našli váleční uprchlíci. Skupina zaměstnanců ze Slovenska se rozrostla od prosince 2015 do konce minulého roku 1,4krát. Zaměstnaných z unijních států je na českém trhu práce za tu dobu víc 1,7krát.

Česko stárne. Seniorů přibývá, počet i podíl lidí v aktivním věku se bude snižovat. Ekonomové poukazují na to, že nedostatek pracovních sil představuje v Česku zásadní brzdu ekonomického růstu a země se bez pracovních migrantů neobejde. Podle statistik podíl zahraničních zaměstnanců postupně roste. ČSÚ už dříve uvedl, že v roce 2010 tvořili cizinci 5,5 procenta zaměstnaných. Do roku 2019 se podíl ztrojnásobil, dostal se na 15 procent. Loni se blížil skoro pětině, vyplývá z dostupných údajů.

ČR patří v EU dlouhodobě mezi země s nejnižší nezaměstnaností. Firmy si stěžují na nedostatek pracovních sil, žádají o pracovníky ze zahraničí. Vláda v minulém roce kvóty navýšila. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem řekl, že by kabinet v případě potřeby mohl o dalším posílení jednat ještě letos.

Ministerstvo práce v novele o zaměstnanosti navrhuje nový systém pro přijímání zahraničních pracovníků. Snadněji by je mohli získat prověření zaměstnavatelé. Pro hodnocení zájemců o práci z ciziny by se využil bodový systém. Body by mohli pracovní migranti získat za vzdělání, praxi, znalost češtiny a dalších jazyků i za výši výdělku, tedy za daň a odvody státu. Jednodušší přístup na český trh práce by měli mít vysoce kvalifikovaní lidé a žádané profese.