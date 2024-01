V sobotu si Pirátská strana odhlasuje nové vedení. Jedinou vyzývatelkou dosavadního předsedy Ivana Bartoše, který stojí ve vedení strany už od roku 2009, je europoslankyně Markéta Gregorová. Ta již dříve vystupovala proti koalici Pirátů se STAN a proti vstupu do vlády. Říká o sobě, že ji část lidí vnímá jako rebelku a kontroverzní postavu. Proto, že se prý nebojí vyjádřit věci napřímo. Do české politiky jít však nechce, domnívá se, že předsedkyni může dělat i bez toho. I když jí to část Pirátů vytýká.

V čem byste byla jiná než Ivan Bartoš?

S čím předstupuju, je v podstatě jiná prioritizace a možná taky lehce jiná energie, s kterou bych do toho šla. Chci se o fous víc než na naše aktuální vládní angažmá a sílu exekutivy soustředit i na vnitřek strany a na reformu, kterou strana potřebuje proto, aby mohla do těch nadcházejících dvou poměrně velkých volebních let, které budou, jít tak, aby byla co nejsilnější a mohla pak prosazovat pro občany pirátskou politiku.

Zbývá vám ještě 80 % článku