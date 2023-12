Husté sněžení a silný vítr nadále působí problémy s dodávkami v celém Česku. Bez elektřiny je na začátku Štědrého dne 60 tisíc domácností, kterým dodává proud ČEZ. Nejvíce postižený je Pardubický kraj a Vysočina, řekla dnes ČTK mluvčí Soňa Holingerová. Společnost E.GD registruje na 20 tisíc odběratelů bez elektřiny.

„K 8:00 evidujeme 115 poruch na vedení vysokého napětí, bez dodávky elektrické energie je 60 tisíc domácností, z toho je 18700 v Pardubickém kraji a 13100 na Vysočině,“ uvedla Holingerová. Nejvíc zasažené je podle ní Havlíčkobrodsko, kde nemá elektřinu 13 tisíc odběrných míst. V okrese Ústí nad Orlicí je bez elektřiny 6100 domácností, na Svitavsku a Chrudimsku přes pět tisíc.

Ve Středočeském kraji nemá elektřinu 7200 domácností, v Ústeckém kraji 6100 a v Olomouckém kraji 4800, naopak například v Plzeňském kraji se podařilo všechny poruchy odstranit.

„Problémy působí především mokrý těžký sníh, kterého napadlo v některých oblastech velké množství a stromy pod ním padají jako sirky, což nám komplikuje přístup k poškozeným místům,“ řekla mluvčí. Energetici si často musí nejdřív pilami prořezat cestu popadanými stromy, pohyb těžké techniky komplikuje také podmáčený terén. „Děláme maximum pro to, abychom opravili všechny závady, ale bohužel nemůžeme vůbec zaručit, že se nám to do Štědrého večera podaří. Situace se navíc stále mění a vyvíjí,“ dodala Holingerová.

E.GD eviduje největší problémy ve Zlínském kraji, kde zůstává bez proudu 13 tisíc odběrných míst. Dodávky jsou přerušeny také na některých místech Jihočeského a Jihomoravského kraje a Vysočiny. „Během soboty se nám podařilo opravit drtivou většinu poruch z noci z pátku na sobotu a sobotního rána. Nicméně nepřízeň počasí zapříčinila další poruchy a tím i výpadky dodávek elektřiny. Na západní části našeho distribučního území byl příčinou hlavně silný vítr. Na Vysočině, jižní Moravě a Zlínsku je to pak především hustý a těžký sníh,“ řekl mluvčí společnosti Roman Šperňák. Dodal, že energetici na odstraňování poruch pracují.