Disidentky a disidenti by měli v příštím roce začít dostávat průměrný starobní důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody. Lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální správa měla nižší penzi automaticky dorovnat. Týkat se to má i těch, kteří dostávají část penze z ciziny. V roce 2024 by odpůrci a odpůrkyně minulého režimu měli pobírat 20 635 korun měsíčně. Vyplývá to z návrhu novely, kterou ve středu schválila vláda. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by se důchod mohl zvednout na průměrnou částku několika stovkám lidí. Stát by to mělo do 30 milionů korun ročně. Předlohu dostane sněmovna.

Na neřešení problému nízkých disidentských penzí upozornil nedávno signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Od 17. listopadu držel přes týden před sídlem vlády hladovku. Přidal se k němu někdejší disident John Bok. Protest ukončili poté, co kabinet Jurečkovi a dalším ministrům uložil připravit do poloviny prosince návrh změn zákonů k zajištění důstojných důchodů a odvolal své loňské usnesení, jímž se hlásil k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii.

Za malými důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se také promítl do nízké penze. Podle zákona z roku 2011 mají odbojáři a odbojářky dostávat průměrný důchod. Disidenti a disidentky tak teď mohou žádat o dorovnání částky a při nesplnění potřebné doby pojištění o takzvané zmírnění tvrdosti zákona. Jejich případ pak posuzuje sociální správa a ministerstvo.

Podle návrhu by průměrnou penzi měli automaticky mít lidé s osvědčením o odporu proti komunismu i bez potřebné doby odvodů či s důchodem z ciziny, stačit má dosažení důchodového věku. Od průměrného důchodu se má odvíjet i výše pozůstalostní a invalidní penze. Při žádosti o důchod by nebylo nutné osvědčení dokládat. Ministerstvo obrany by mělo o vydání informovat sociální správu. Resort práce navrhuje, aby novelu o důchodovém pojištění a o účastnících odboje proti komunismu sněmovna schválila zrychleně při prvním projednávání. Pak by předlohu dostal Senát a k podpisu prezident. Platit by měla začít den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů. Průměrnou penzi by pak odpůrci minulého režimu měli začít pobírat čtyři měsíce poté.

Ministerstvo obrany dostalo do 8. prosince celkem 5789 žádostí o osvědčení. Vydalo jich 2351. „Úspěšnost žadatelů se tedy pohybuje okolo 40 procent,“ uvedlo ministerstvo práce. Podle něj by se penze mohla zvednout stovkám lidí, stát by to mělo do 30 milionů korun ročně navíc.

Resort obrany při vydávání osvědčení vychází z informací Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pro studium totalitních režimu či jiných vědeckých institucí. Rozhoduje třeba podle toho, zda člověk podepsal Chartu 77, účastnil se protirežimních akcí, byl aktivní v undergroundu, vyráběl a distribuoval samizdaty, držel hladovku na podporu pronásledovaných či pracoval pro zpravodajské služby demokratických zemích. U emigrantů to může být třeba pašování zakázané literatury do Československa, členství v mezinárodních organizacích či práce v médiích v zahraničí.