Vláda nechala dojít konflikt mezi sebou a dvěma velkými skupinami voličů, o které se vláda opírá – tedy učiteli a lékaři -, příliš daleko. Nechápu, jak je to možné,“ říká politický komentátor Petros Michopulos k protivládním stávkám a tomu, že kromě tlaku opozice teď čelí také nevoli odborářů. Narůstající nedůvěra ve Fialův kabinet podle něj může znamenat problém. „Ale dá se to zvládnout,“ říká.

Koaliční vládě důvěřuje podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění jen 17 procent lidí. Kabinet čelil stávce odborářů, učitelů i doktorů, ale podle premiéra k protestům nebyl důvod. Petr Fiala navíc prohlásil, že vláda hodlá jednat, ale ne pod tlakem.

„Pokud jako volič máte pocit, že vláda nedělá to, co od ní očekáváte, samozřejmě začnete hudrovat. U vlády Petra Fialy je to zasloužené,“ tvrdí politický komentátor a autor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos, podle kterého není klesající důvěra ve vládu dva roky před volbami rozhodně „důvodem k večírku“.

„Částečná obměna vlády vždycky pomůže. To není nikdy špatně a myslím, že se to stane,“ předpovídá komentátor, podle kterého by měli být vyměněni ti, kteří vládě nepřináší dostatečné množství pozitivních bodů. Jako takového kandidáta vidí například ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ale také šéfy resortů, jejichž práce není příliš vidět.

„Já třeba vůbec netuším, co dělá paní Langšádlová nebo co dělá pan Baxa, a jestli vůbec dělá něco dobrého,“ upozorňuje muž, který se politickým marketingem zabývá dlouhá léta.

To, co podle Michopulose dělá Petr Fiala špatně a co naopak například Andrej Babiš zvládá, je každodenní politika a komunikace s politickým a voličským okolím. „Andrej Babiš dokáže svoje politické cíle a politické plány obyvatelstvu prodat mnohem srozumitelněji a efektivněji než Petr Fiala,“ říká marketér.

A je něco, za co by Michopulos současnou vládu přece jen pochválil? „Přes všechny výhrady, které k tomu má třeba hlavně opozice, tak ministr financí Zbyněk Stanjura dokázal docela dobře probruslit rozpočtem,“ vysvětluje komentátor, podle kterého prošly úspory, ze kterých by před pěti lety ještě všichni šíleli.

Dobře svou práci podle Michopulose odvádí také ministr dopravy Martin Kupka. „Jeho zahlcování voličů dobrými zprávami o budoucnosti je přesně to, co se má dělat,“ uzavírá.