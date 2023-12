Jde do obchodu a na co sáhne jeho čtyřletá dcera, to koupí. Jindy zase skáče na trampolínách a předvádí různé parkourové triky. Influencer a podnikatel Taras Povoroznyk, který si přezdívá Tary, má na YouTube 1,27 milionu sledujících. Během prosince natáčí na svůj kanál více videí. „Z pravidelnosti, kdy jsem vydával každé tři dny jedno video, jsem přešel na každé dva dny.“ Na „vyšší obrátky“ koncem roku přeřazuje i řada dalších online tvůrců. Vánoční období je totiž pro ně nejvýdělečnějším v roce. A to ze dvou důvodů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V prosinci influenceři tvoří ze všech měsíců v roce nejvíce. Proč?

O kolik procent se zvedá poptávka po nich během vánočních svátků?