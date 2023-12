Měli jsme tady dvě těžké krize, teď se z toho dostáváme a je strašně důležité, že je nízká nezaměstnanost. Teď je ale otázka, abychom rostli. A my tady nějak tu diskusi úplně neumíme," kritizuje ekonom Filip Matějka, podle kterého by se politici měli přestat bavit o tom, jak zalepit díru v rozpočtu, a začít více řešit, jak českou ekonomiku nastartovat. "Ztratili jsme strašně času," říká.

„Konsolidační balíček jsme měli udělat za týden, ne se o tom bavit rok," říká ekonom CERGE-EI k tomu, jak hodnotí vládní plán na ozdravení veřejných financí. Nejvíc mu na něm vadí, že se nevrátila superhrubá mzda, která mohla zalepit významnou díru v budoucích rozpočtech. "Celou dobu jsme se bavili o tom zbytečku poslední třetiny balíčku a o detailech, které nejsou tak důležité," zlobí se expert.

Jedna věc jsou podle Matějky státní finance, ale druhá peněženky Čechů, které se kvůli vysoké inflaci v posledních letech poněkud vyprázdnily. Ekonom upozorňuje, že je samozřejmě řada lidí, kterých se zdražování tolik nedotklo - ti méně šťastní si ale podle něj možná brzy polepší. "S platy je to většinou tak, že jsou trošku zpožděné od inflace. Mzdy začnou v průběhu příštího roku růst chudým lidem. Bohatým se zlepší vyjednávací pozice," popisuje Matějka.

Expert v rozhovoru mluví také o tom, jak na lidi dopadá zdražování potravin. Jestli k němu mají obchodníci objektivní důvody, sám neví a podle něj na to nemají jasnou odpověď ani jiní odborníci. Proto by podle Matějky bylo namístě, aby pod vládou vznikl nějaký ekonomický institut, který by situaci analyzoval, a více by měl do situace zasáhnout také antimonopolní úřad - tedy tak, aby obchodníci nemohli vystupovat koordinovaně. "Musí tady být lepší soutěživé prostředí," nabádá.

A kde je to nejlepší místo, kam v současné ekonomické situaci investovat? "My investujeme hlavně do zdraví, vztahů a vzdělání. Když nás třeba bolí záda a máme nějaké peníze, tak si ideálně máme najít někoho, kdo nás naučí cvičit a nebo nás naučí nový jazyk či hrát na nějaký nástroj. Myslím, že tohle lidé podceňují. Pak samozřejmě lze investovat dlouhodobě, investice rozšiřovat a diverzifikovat," uzavírá ekonom.