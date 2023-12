Zdeněk Kühn z Nejvyššího správního soudu a advokátka Lucie Dolanská Bányaiová se mohou stát novými ústavními soudci. Senát ve čtvrtek s jejich jmenováním v tajné volbě souhlasil. Soudce získal 55 z 71 senátorských hlasů, advokátka 53 hlasů, oznámil předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Kühn a Dolanská Bányaiová obsadí dvě volná místa v patnáctičlenném týmu ústavních soudců.

Kühnovu nominaci doporučily jak senátní výbor pro lidská práva, tak ústavně-právní výbor, který se na rozdíl od prvního z těchto výborů o jeden hlas nepostavil za nominaci Dolanské Bányaiové.

Padesátiletý Kühn je profesorem na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba 15 let je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 2007 je též ad hoc soudcem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Kühn se v minulosti také podílel na činnosti Legislativní rady vlády, byl poslaneckým asistentem i asistentem soudce Ústavního soudu.

Devětačtyřicetiletá Dolanská Bányaiová působí jako advokátka zhruba 20 let, svoji praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní soukromé právo a evropské právo. Podporu její nominaci vyjádřilo představenstvo České advokátní komory.

Kühn před volbou senátorům řekl, že rozhodnutí Ústavního soudu mívají politický dopad, nesmějí být ale nikdy motivována politicky. „Ústava zakládá systém vlády omezené právem. Pokud se vzdáme naděje, že ústava je schopna regulovat politiku a je schopna kontrolovat výkon politické moci na základě argumentů právních, tak by to znamenalo, že tím otevíráme stavidla vládě neomezené právem,“ dodal. Ústavní soud nemá mít podle Kühna ambici měnit svět na rozdíl od zákonodárců, ale chránit pravidla stávajícího systému. Měl by dbát na jednotu své judikatury a neměnit ji bezdůvodně. Pak by jeho judikatura byla „jen kocábkou unášenou větrem aktuálních politických sil“.

Dolanská Bányaiová před volbou uvedla, že Ústavní soud by měl být uvážlivým strážcem hodnot demokratického státu a základních práv a svobod. „Měl by být rozhodný, uvážlivý a zdrženlivý, protože jenom tak svou rozhodovací činností dokáže zachovat důvěru v právo, právní řád a zároveň nenaruší křehkou rovnováhu dělby moci, která je jedním ze základních pilířů právního státu,“ dodala.

Většina senátorů oba kandidáty v debatě podpořila, pouze Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 se pozastavila nad Kühnovým souhlasem s tím, že Ústavní soud by neměl přezkoumávat prezidentské milosti a amnestie. Podle soudce k tomu ústava žádný rámec nedává, na rozdíl od posuzování správních rozhodnutí hlavy státu. Kühn připomenul slovenský model, který umožňuje kontrolu a případné zrušení prezidentských amnestií parlamentem, přičemž až rozhodnutí zákonodárců může být přezkoumáno Ústavním soudem.

Oba adepti na ústavní soudce po volbě poděkovali za projevenou důvěru a stejně jako prezident Petr Pavel, který tradičně přišel před senátory svou nominaci obhájit, zavěsili perníkové ozdoby na vánoční stromek v jednacím sále horní parlamentní komory.