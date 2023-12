Pilotní ročník závodu Road Classics zavedl letos v září amatérské cyklisty na vrchol Ještědu. Nyní jeho organizátoři oznámili, že se příští rok celá akce rozroste. Kromě ikonického vysílače nad Libercem zamíří závod také do Krušných hor a na jih Moravy.

„Cíl pro letošní ročník byl 500 účastníků, což se nám povedlo překonat a nakonec jsme museli registrace zastavit ve chvíli, kdy jsme měli přihlášených 700 cyklistů. Příští rok bychom chtěli jejich počet ještě navýšit a v každém ze závodů se dostat až k tisícovce účastníků,“ říká Tomáš Macák, PR manažer společnosti Raul, která závod pořádá.

Kromě cyklistického závodu Road Classics stojí agentura například také za závodem v běhu na lyžích Jizerská 50 nebo běžeckým seriálem Běhej lesy. Mediálním partnerem Road Classics jsou také Hospodářské noviny.

Road Classics začne příští rok v květnu akcí na Pálavě. Okruh vinařskou oblastí měří 140 kilometrů a cyklističtí nadšenci jej zakončí výšlapem na vrch Děvín. V srpnu pak seriál pokračuje závodem v Krušných horách a v polovině září končí opět na Ještědu.

„Všechno jsou to lokality, které mají nějaký svůj monument, tedy stoupání na zajímavou horu. U Palávy je to vrch Děvín, v Krušných horách zase Klínovec,“ uvádí Macák. „Zároveň chceme, aby každý závod byl trochu jiný. Ještěd byl s převýšením 2350 metrů pro průměrného cyklistu celkem náročný, Klínovec už je trochu přístupnější a Pálava je pak typ závodu, kde by mohli startovat cyklisté, kteří třeba mají obavu, zda to zvládnou, nebo i lidé, kteří s jízdou na silničním kole začínají,“ dodává Macák.

Na všechny závody už se dnes mohou lidé přihlašovat. Pro účastníky pilotního ročníku začíná startovné na 2290 korunách, což je o stovku víc, než kolik je stál letošní závod. Ostatní zaplatí 2590 korun. Cena postupně narůstá s tím, jak se termín závodů bude blížit, na místě lidé zaplatí téměř čtyři tisíce.

Akce je v Česku unikátní v tom, že amatérským cyklistům nabízí možnost projet se po kompletně uzavřených silnicích. Jediným dalším závodem, při kterém jezdce v tuzemsku „neruší“ auta, je L’Etape by Tour de France. Akci v Česku pořádá agentura Petr Čech Sport, která získala licenci od organizátora Tour de France, společnosti A.S.O.

Další zvláštností Road Classics je rozdělení startovního pole na ty, kteří chtějí akci pojmout jako závod, a cyklisty, kteří si jízdu chtějí víc užít, a to včetně zastávek na kávu či dezert. „Formát takzvaného švihu byl v českých poměrech něco nového a nevěděli jsme, jestli nebude lidi odrazovat to, že se půjdou jen projet, ale nakonec nás zájem mile překvapil,“ říká Macák s tím, že na Ještědu závodilo 55 procent účastníků a zbytek dal přednost vyjížďce.