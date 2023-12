Zdravotníků v nemocnicích akutní péče, na růstu jejichž platů se ve čtvrtek předběžně dohodli premiér Petr Fiala (ODS) se zástupci zdravotnických odborů a České lékařské komory (ČLK), přibylo za pět let téměř o desetinu. Loni měli více než 116 000 pracovních úvazků. Rostly i jejich platy a mzdy, většině profesí víc než průměrná mzda v Česku, která se zvýšila asi o 37 procent. Hospitalizací za stejné období o více než 15 procent ubylo. Vyplývá to z informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek po více než tříhodinovém jednání se zdravotnickými odbory a ČLK uvedl, že se 9,8 miliardy korun rozdělí mezi lékaře a zdravotníky. Zdravotníků v lůžkové akutní péči bylo podle evidence ÚZIS loni 116 257. Pokud by se peníze rozdělily mezi ně, v průměru by to mohlo znamenat pro každého z nich přibližně 7000 korun měsíčně. Konkrétní parametry ale zatím dohoda obou stran nemá, bude se dál jednat příští týden.

Lékařů včetně zubních bylo v roce 2022 v akutní lůžkové péči zaměstnáno asi 23 400, všeobecných sester a porodních asistentek 49 000. Dalších asi 22 000 bylo zdravotníků s odbornou a specializovanou způsobilostí, jako jsou radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeuti, praktické sestry a další profese. Sanitářů a dalších zdravotníků, kteří pracují pod odborným dohledem, bylo 20 800. Od roku 2017 přibylo asi devět procent lékařů, sester dvě procenta. Nejvíc narostl počet zdravotníků s odbornou a specializovanou působností, zvýšil se o 37,5 procenta.

Lůžek akutní péče je zhruba 47 000. Počty hospitalizací přitom dlouhodobě klesají, za pět let jich ubylo o 12 procent a ošetřovacích dní přibližně o 15 procent. V roce 2022 bylo hospitalizací 1,7 milionu a ošetřovacích dní ve všech nemocnicích 9,36 milionu.

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) zřizuje 11 fakultních nemocnic, nemocnice psychiatrické a další zařízení, jako jsou léčebné ústavy. Většina ze 156 nemocnic akutní péče v ČR je řízena kraji, městy, soukromými společnostmi nebo církví. Ve státních nemocnicích se odměňování řídí platovými tabulkami, ty ale pro ostatní nemocnice nejsou závazné a tyto nemocnice svým zaměstnancům vyplácejí smluvní mzdu.

Průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích byl loni 102 121 korun, za pět let rostl o 36,6 procenta, průměrná mzda lékaře vzrostla o 43 procent na 98 641 korun. U zdravotních sester byl průměrný plat 57 644 korun a mzda činila 49 573 korun, rostly za pět let o 57, respektive 58 procent. O přibližně o 50 procent se zvýšily také odměny ostatních specializovaných nelékařů, jejichž platy jsou kolem 50 000 měsíčně a mzdy 44 000 korun měsíčně, a sanitářů, kteří berou zhruba 30 000 korun měsíčně. Průměrná mzda v ČR se ve stejném období zvýšila o necelých 37 procent na 40 353 korun.

Odbory dlouhodobě upozorňují, že mzda v nestátních nemocnicích je řádově o několik tisíc nižší než plat ve státních. Žádají proto sjednocení odměňování. V průměru byl rozdíl mezi platem a mzdou zdravotníků v akutní péči loni asi 4300 korun. U sester se lišil o 8000 korun, u ostatních specializovaných nelékařských profesí až o 7500 korun a u sanitářů asi o 4100 korun.