Zápas o to, kdo bude příštím českým eurokomisařem, zatím probíhá docela zvláštně. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy. Je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii a může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich...

Ředitelé Evropy