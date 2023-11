Zápaly plic způsobené bakteriemi, které v poslední době ve větších počtech u dětí zaznamenali v Číně, se podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka objevily i v Evropě. ČR proto prověřuje dostupnost typu antibiotik, která na ně účinkují. Novináře chce informovat za týden na tiskové konferenci.

Situaci podle náměstka sleduje Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), informace si z Číny vyžádala i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Jsou případy hlášené z Francie, Nizozemska a dalších států,“ uvedl Dvořáček. Je podle něj těžko rozlišit, zda jde o onemocnění touto bakterií nebo jinou, která je v ČR běžná. „Co vidíme v nemocnicích, nejsou žádné signály o nárůstu a vzniku nějaké epidemie,“ dodal.

Čínská vláda tento týden oznámila sérii opatření, která mají bránit dalšímu šíření respiračních onemocnění v zemi. Cestujícím přijíždějícím do Číny by měla být na hranicích měřena teplota, přísnější prevence a kontroly by měly být také ve školách a v domovech pro seniory, uvedla podle agentury DPA čínská vláda. Čína i WHO v minulosti čelily kritice týkající se nedostatečné transparentnosti při informování o prvních případech covidu-19, které se vyskytly ve městě Wu-chan na přelomu let 2019 a 2020.