Není pravda, že vláda třeba v cenách energií nic nehradí, řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Část emisních povolenek se přes schválené parametry v české legislativě do energeticky náročného průmyslu podle Hladíka vrací. Ministr se zároveň domnívá, že český průmysl promeškal start hromadné dekarbonizace.

Do energeticky náročného průmyslu se část peněz z emisních povolenek vrací přes kompenzační mechanismus, připomenul Hladík. Stát totiž při vysoké ceně povolenek této skupině část peněz vrací. „Já myslím, že je reálné číslo mezi třemi a pěti miliardami. My si ale počkáme na to, jaké budou ceny konkurence našich podniků v ostatních státech kolem nás. Pokud by měly být nižší, než jsou ceny pro naše průmyslové podniky, pak je naše vláda připravená intervenovat,“ řekl Hladík. Podle něj to ale zřejmě nebude nutné. „My se domníváme, zatím podle toho, jak se vyvíjí ceny v ostatních zemích kolem nás, že by tyto jednotky miliard... měly pro český průmysl stačit,“ dodal.

Veškerý výnos z obchodovatelných emisních povolenek ve výši asi 40 miliard je součástí státního rozpočtu na příští rok a firmy tyto peníze mohou čerpat prostřednictvím Modernizačního fondu na projekty vedoucí k dekarbonizaci nebo modernizaci a snížení energetické náročnosti.

Tuzemský průmysl podle Hladíka zřejmě promeškal start hromadné dekarbonizace. To si nemyslí jeho předchůdce Richard Brabec, který byl rovněž hostem pořadu. Poptávka po dekarbonizaci podle něj vzrostla s růstem cen energií. „Dekarbonizace neměla znamenat likvidaci průmyslu, ať už českého, nebo evropského,“ řekl Brabec. Podle něj se dekarbonizovalo přiměřeně tomu, jaká byla poptávka. Dodal, že některé země si už teď uvědomují, že rychlost dekarbonizace je příliš velká.

Hladík si nemyslí, že by se měla přehodnocovat trajektorie a cíle Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Nicméně příští Evropská komise by se podle něj měla zaměřit na menší administrativu a byrokracii nebo na pomoc státům spolufinancovat modernizaci nových energetických zdrojů, přenosové soustavy, průmyslu nebo vývoje nových technologií. Jeho předchůdce Brabec má za to, že některé cíle Green Dealu nejsou realistické a jeho časový plán by se měl rozředit.