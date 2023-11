Už žádné „kvetoucí“ vodní nádrže a rybníky a průzračně čistá voda v řekách. Tak vidí Evropská unie české hospodaření s odpadní vodou za sedmnáct let. Má to ale háček – snížení limitů na dusík a fosfor vypouštěný z čističek by v nejpřísnější variantě vyšlo v Česku podle výpočtů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) až na 375 miliard korun. Nutné investice budou muset z velké části zaplatit města a obce, a to ze zvýšeného stočného.

