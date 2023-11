Dražší energie? My zatím signály ve smyslu, že by to některé firmy bezprostředně ohrožovalo na životě, nemáme. Nikdo nebankrotuje a pořád máme problémy s velmi nízkou nezaměstnaností, říká k očekávanému nárůstu regulované složky energií a konci některých vládních dotací ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Je to opravdu tak? A co přinesou změny pro domácnosti?