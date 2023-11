Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových důchodů by se měl postupně snížit. Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě. Reformní změny penzí představil ve středu na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návrh novely jeho ministerstvo pošle ve čtvrtek do legislativního procesu, předloží ji k připomínkám. Úprava předčasných důchodů pro náročné profese by se měla doplnit dodatečně.

Podle ministra má reforma zajistit, aby důchody byly i v budoucnu důstojné a udržitelné. Návrh obsahuje celkem 12 opatření. „Šest opatření má pozitivní dopad na důchodový systém (snížení výdajů). Dalších šest znamená vyšší nárok (zvýšení výdajů), jsme ale přesvědčeni, že je to nutné,“ řekl ministr.

Výdaje na důchody prudce rostou. V příštím roce by měly tvořit téměř třetinu všech výdajů státu. Na penzích by se mělo vyplatit přes 700 miliard korun, vybere se na ně ale asi kolem 660 miliard korun. Letos za první tři čtvrtletí deficit přesáhl 58 miliard korun. Podle ekonomů a expertů je beze změn systém neudržitelný.

O navrhovaných změnách je Jurečka připraven jednat s opozicí či odboráři. Opoziční politici i odboroví předáci záměry dosud kritizovali. „Vždy budu chtít od těch, kteří kritizují, slyšet a budu se ptát, jaký mají návrh. Není řešení říkat: My to odmítáme. Musejí říct, jak by to řešili oni,“ podotkl šéf resortu práce.

Po připomínkách by měla důchodovou novelu dostat k posouzení podle ministra na přelomu roku vláda. Projednávání ve sněmovně by pak mohlo skončit do konce července. Poté se začnou reformou zabývat senátoři a po nich by měl zákon k podpisu dostat prezident. Změny by měly začít platit postupně od roku 2025.